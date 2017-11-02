Больше 350 человек уже заняли очередь за новым iPhone X на Тверской

Автор: denis947 Дата публикации: 20:21

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Руководитель пресс-службы Inventive Retail Group (владеет брендом re:Store) Людмила Семушина рассказала журналистам, что днем количество потенциальных покупателей в очереди за новой моделью iPhone у флагманского магазина re:Store на ул. Тверская превысило 260 человек, а по данным листа ожидания в списке на 20:00 2 ноября, уже более 350 человек. Она отметила, что люди в очереди начали собираться у магазина с понедельника, 30 октября, в количестве 10 человек, максимальное количество появилось к вечеру 1 ноября. Получить браслет от магазина с номером своей очереди можно будет с 6:00 3 ноября. С 8:00 начнутся продажи iPhone X, и появится возможность оплатить покупку. Рядом с магазином будут установлены тепловые пушки и кофемашины. Уже сейчас на месте дежурит бригада коммерческой Скорой помощи, а "Мосгортранс" выделил автобус, в кттором можно согрется.