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Главная  /  Репортажи  /  Больше 350 человек уже заняли очередь за новым iPhone X на Тверской

Больше 350 человек уже заняли очередь за новым iPhone X на Тверской

Автор:
denis947
Дата публикации:
20:21
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Руководитель пресс-службы Inventive Retail Group (владеет брендом re:Store) Людмила Семушина рассказала журналистам, что днем количество потенциальных покупателей в очереди за новой моделью iPhone у флагманского магазина re:Store на ул. Тверская превысило 260 человек, а по данным листа ожидания в списке на 20:00 2 ноября, уже более 350 человек. Она отметила, что люди в очереди начали собираться у магазина с понедельника, 30 октября, в количестве 10 человек, максимальное количество появилось к вечеру 1 ноября. Получить браслет от магазина с номером своей очереди можно будет с 6:00 3 ноября. С 8:00 начнутся продажи iPhone X, и появится возможность оплатить покупку. Рядом с магазином будут установлены тепловые пушки и кофемашины. Уже сейчас на месте дежурит бригада коммерческой Скорой помощи, а "Мосгортранс" выделил автобус, в кттором можно согрется.

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Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    21:47
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 20:50 http://www.mskagency.ru/materials/2720716 02.11.17
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