Около Павелецкого вокзала на новом повороте общественного транспорта нанесли "вафельную разметку"
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 20:42
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На участке внутренней стороны Садового кольца около Павелецкого вокзала для удобства пассажиров общественного транспорта организован новый поворот в направлении Дубининской улицы. Уже сегодня на проезжей части на перекрёстке с Новокузнецкой улицей нанесена "вафельная разметка". Новая схема движения позволит пассажирам сэкономить время в пути, а сам транспорт получив приоритет на данном участке не будет совершать перепробег в 1,3 км до разворота над Добрынинским тоннелем.
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