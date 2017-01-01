Около Павелецкого вокзала на новом повороте общественного транспорта нанесли "вафельную разметку"

Автор: tim777 Дата публикации: 20:42

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На участке внутренней стороны Садового кольца около Павелецкого вокзала для удобства пассажиров общественного транспорта организован новый поворот в направлении Дубининской улицы. Уже сегодня на проезжей части на перекрёстке с Новокузнецкой улицей нанесена "вафельная разметка". Новая схема движения позволит пассажирам сэкономить время в пути, а сам транспорт получив приоритет на данном участке не будет совершать перепробег в 1,3 км до разворота над Добрынинским тоннелем.