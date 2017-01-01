Терминалы предварительной продажи билетов появились на Савёловском направлении МЖД

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На Савёловском направлении Московской железной дороги (МЖД) установлены терминалы предварительной продажи билетов. «Центральная ППК завершила установку 51 терминала предварительной продажи проездных документов (ТППД) на 22 станциях и остановочных пунктах Савёловского направления. При наличии предварительного посадочного талона с пассажира не будет взиматься дополнительный сбор за оформление проездного документа при оплате проезда. С помощью ТППД пассажиру необходимо получить специальный талон, а произвести оплату можно по прибытию или в пути следования у кассира-контролера. Стационарными и навесными ТППД на Савёловском направлении МЖД оборудовали станции и остановочные пункты «Лебзино», «Каналстрой», «Платформа 75 км», «Орудьево», «Соревнование», «Запрудная», «Темпы», «Мельдино», «Платформа 94 км», «Платформа 124 км», «Платформа 119 км», «Карманово», «Марк», «Новодачная», «Шереметьевская», «Хлебниково», «Луговая», «Депо», «Некрасовская», «Яхрома», «Власово» и «Дубна».