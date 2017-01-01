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Продолжаются работы по монтажу катка в Парке Горького

Автор:
tim777
Дата публикации:
21:12
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В Парке Горького продолжаются монтажные работы по возведению ледового катка. Территория где ведутся работы огорожена. Уже сейчас на катке проглядываются очертания деревянного моста. Также произведены работы по установке билетных касс. Рабочим предстоит подготовить все необходимые объекты инфраструктуры — установить освещение, оборудовать пункты проката, раздевалки, медпункты, точки питания, туалеты.

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