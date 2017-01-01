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Вечерняя подсветка Нескучного сада

Автор:
tim777
Дата публикации:
22:13
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С наступлением темноты и существенно сократившемся световом дне особенно важно для горожан ощущение комфорта. Во многом создают благоприятное настроение уличное освещение и подсветка. То что она появляется в прогулочных территориях и пешеходных зонах это само собой разумеющееся. Однако опустевшие городские парки и набережные также могут привлекать горожан к неспешным тихим прогулкам. На территории Нескучного сада в районе Пушкинской набережной атмосферу уюта создают многочисленные фонари которые образуют в своем ансамбле красочную вечернюю подсветку.

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