Электричка протаранила иномарку на переезде в Подмосковье: водитель погиб
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 22:10
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В Подмосковье в городском округе Ступино электропоезд врезался в автомобиль, в результате происшествия водитель иномарки погиб. «На контролируемом железнодорожном переезде на дороге Сидорово-Татариново электричка, ехавшая с Павелецкого вокзала, протаранила автомобиль BMW X5, выехавший на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Движение электропоездов из Москвы задерживается. На месте происшествия работают оперативные службы.
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