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Главная  /  Репортажи  /  Электричка протаранила иномарку на переезде в Подмосковье: водитель погиб

Электричка протаранила иномарку на переезде в Подмосковье: водитель погиб

Автор:
denis947
Дата публикации:
22:10
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В Подмосковье в городском округе Ступино электропоезд врезался в автомобиль, в результате происшествия водитель иномарки погиб. «На контролируемом железнодорожном переезде на дороге Сидорово-Татариново электричка, ехавшая с Павелецкого вокзала, протаранила автомобиль BMW X5, выехавший на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Движение электропоездов из Москвы задерживается. На месте происшествия работают оперативные службы.

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