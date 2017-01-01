Электричка протаранила иномарку на переезде в Подмосковье: водитель погиб

Автор: denis947 Дата публикации: 22:10

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В Подмосковье в городском округе Ступино электропоезд врезался в автомобиль, в результате происшествия водитель иномарки погиб. «На контролируемом железнодорожном переезде на дороге Сидорово-Татариново электричка, ехавшая с Павелецкого вокзала, протаранила автомобиль BMW X5, выехавший на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Движение электропоездов из Москвы задерживается. На месте происшествия работают оперативные службы.