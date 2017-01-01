Стая ворон кружила над Фрунзенской набережной

Автор: tim777 Дата публикации: 02.11 22:45

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В вечерние часы, когда столичные набережные почти опустели на пешеходной части тротуара приземлилась стая ворон. Пернатые увидев деревья и газоны снялись, с проплывавшей здесь ранее грузовой баржи и как по команде расположились на Фрунзенской набережной. Несколько ворон попытались расковырять замёрзшую лужу, другие оседлали мачту освещения. Первые появившиеся прохожие вдалеке...как вдруг вся стая резко взмыла в небо с многочисленным карканьем облюбовали крышу углового здания напротив. Десятки ворон выстроились на кровле жилого дома, как на жердочке. Затем по одиночке периодически покидали крышу о совершали облёт окресностей над рекой. Само появление целой стаи ворон в одном месте довольно необычно, т.к эти птицы как правило охотятся индивидуально. Почему бывает, что в городе вороны внезапно слетаются в стаю?... Один из вариантов, это когда вороны видят дневного или ночного хищника, засевшего где-то на дереве. Также благодаря исследованиям Вашингтонского университета в Сиэттле удалось выяснить, что вороны собираются в стаи, когда им угрожает какая-то опасность. Оказалось, что эти птицы умеют распознавать человека, его эмоции. Кроме этого, есть еще одна версия: стаи до наступления темноты кружат над домами, а потом летят ночевать на какие-нибудь островки или лесопосадки.