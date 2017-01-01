Сразу три улицы в районе Якиманка остались без городского освещения

Автор: tim777 Дата публикации: 02.11 23:15

31

31 0

Поздним вечером в центре Москвы, сразу несколько улиц в районе Якиманка остались без городского освещения. Во тьму погрузились улица Малая Полянка, 1-й Спасоналивковский переулок и 1-й Хвостов переулок. Так как данные улицы относятся к дорогам местного значения, то неработающее освещение фактически погрузило их во мрак. Единственным светом на этих улицах стали автомобилисты, которые проезжая освещали дорогу. Нелегко в этом блек-ауте приходилось и пешеходам, среди которых были мамы с детьми и колясками. В свете фар, едва различимые силуэты пешеходов на пешеходной зебре появлялись в самый последний момент. В причинах неработающего освещения на этих улицах предстоит разобраться аварийным бригадам.