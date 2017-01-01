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Сразу три улицы в районе Якиманка остались без городского освещения

Автор:
tim777
Дата публикации:
02.11 23:15
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Поздним вечером в центре Москвы, сразу несколько улиц в районе Якиманка остались без городского освещения. Во тьму погрузились улица Малая Полянка, 1-й Спасоналивковский переулок и 1-й Хвостов переулок. Так как данные улицы относятся к дорогам местного значения, то неработающее освещение фактически погрузило их во мрак. Единственным светом на этих улицах стали автомобилисты, которые проезжая освещали дорогу. Нелегко в этом блек-ауте приходилось и пешеходам, среди которых были мамы с детьми и колясками. В свете фар, едва различимые силуэты пешеходов на пешеходной зебре появлялись в самый последний момент. В причинах неработающего освещения на этих улицах предстоит разобраться аварийным бригадам.

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