На стойках экстренного вызова МЦК рядом с кнопками появились надписи "Полиция" и "Информация", выполненные с помощью рельефно-точечного тактильного шрифта

Автор: Uwis Дата публикации: 00:51

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Для удобства незрячих и плохо видящих пассажиров на стойках экстренного вызова, расположенных на платформах МЦК, рядом с кнопками появились надписи "Полиция" и "Информация", выполненных с помощью рельефно-точечного тактильного шрифта. Теперь, в случае необходимости, такие пассажиры смогут самостоятельно связаться с нужной службой.