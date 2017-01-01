На стойках экстренного вызова МЦК рядом с кнопками появились надписи "Полиция" и "Информация", выполненные с помощью рельефно-точечного тактильного шрифта
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 00:51
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Для удобства незрячих и плохо видящих пассажиров на стойках экстренного вызова, расположенных на платформах МЦК, рядом с кнопками появились надписи "Полиция" и "Информация", выполненных с помощью рельефно-точечного тактильного шрифта. Теперь, в случае необходимости, такие пассажиры смогут самостоятельно связаться с нужной службой.
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