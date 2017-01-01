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4 человека пострадали в ДТП на дороге из аэропорта Домодедово

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
02:23
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Столкнулись Мазда, Хендай, ГАЗель, Опель и ГАЗель - эвакуатор. Все автомобили двигались попутно в сторону Москвы. На 27 километре трассы водитель такси, на автомобиле Хендай, не выбрал безопасную скорость движения и на большой скорости врезался в заднюю часть впереди движущейся Мазды. От удара иномарку закрутило и она врезалась в эвакуатор. Далее в аварийные машины врезались Опель и ГАЗель, однако механических повреждений те почти не получили. Хендай после столкновения улетел в кювет, где несколько раз перевернулся. Очевидцы аварии вызвали на место медиков и полицию. В результате ДТП пострадали 4 человека из автомобиля Хендай. Они были госпитализированы. Остальные участники ДТП не пострадали. Причины ДТП сейчас выясняются сотрудники ГИБДД.

Московская область, г.о. Домодедово, Каширское шоссе, 27 км

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