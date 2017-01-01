Комическое похищение запечатлели камеры наблюдения в Иркутске (ВИДЕО)
- Автор:
- Василий Васильев
- Дата публикации:
- 09:18
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В объектив камеры наблюдения попало ограбление. Ночью к одному из зданий подъехала троица молодых людей на мотоцикле. Крадущейся походкой подбежали к забору и, как видно на кадрах, хотели утащить "плохо лежащую" трубу. Только теоретически простая задумка оказалась довольно сложной в исполнении - труба была довольно тяжела.
И всё же "Операция Ы" по-иркутски для подельников была завершена вроде бы успешно. Только трое, по-видимому, и не подозревали о том, что попадут на видео, да ещё и будут запечатлены с разных ракурсов. Удалось ли найти расхитителей труб на данный момент - не сообщается.
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