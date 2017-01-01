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Комическое похищение запечатлели камеры наблюдения в Иркутске (ВИДЕО)

Автор:
Василий Васильев
Дата публикации:
09:18
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Трус, Балбес и Бывалый - новая версия. Снято - в Иркутске, в микрорайоне Ново-Ленино, в минувший понедельник, 30 октября 2017 года.

В объектив камеры наблюдения попало ограбление. Ночью к одному из зданий подъехала троица молодых людей на мотоцикле. Крадущейся походкой подбежали к забору и, как видно на кадрах, хотели утащить "плохо лежащую" трубу. Только теоретически простая задумка оказалась довольно сложной в исполнении - труба была довольно тяжела.

И всё же "Операция Ы" по-иркутски для подельников была завершена вроде бы успешно. Только трое, по-видимому, и не подозревали о том, что попадут на видео, да ещё и будут запечатлены с разных ракурсов. Удалось ли найти расхитителей труб на данный момент - не сообщается.
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