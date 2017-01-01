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Водитель сгорел заживо в ДТП на Нагатинской набережной в Москве

Автор:
denis947
Дата публикации:
08:11
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На юге столицы легковой автомобиль врезался в опору железнодорожного моста, водитель погиб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД РФ по городу. «В районе д. 35 по Нагатинской набережной легковой автомобиль, по предварительным данным - Toyota Camry, совершил наезд на опору моста. От сильнейшего удара машина загорелась, водителя зажало в салоне, в результате полученных травм водитель иномарки скончался на месте.

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