В Москве стартовала продажа первых iPhone X
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 09:09
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3, ноября, в 8:00 в официальном магазине началась продажа первых в России новы0 iPhone X. Ажиотаж вызван ограниченной партией новых iPhone, которые поступают в продажу. В России поклонники Apple стали выстраиваться в очередь за несколько дней до начала продаж. На Тверской улице к утру пятницы очередь уже насчитывала около 500 человек. Для обогрева людей был выделен автобус, тепловые пушки и кофемашины.
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