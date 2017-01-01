В Москве стартовала продажа первых iPhone X

Автор: denis947 Дата публикации: 09:09

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3, ноября, в 8:00 в официальном магазине началась продажа первых в России новы0 iPhone X. Ажиотаж вызван ограниченной партией новых iPhone, которые поступают в продажу. В России поклонники Apple стали выстраиваться в очередь за несколько дней до начала продаж. На Тверской улице к утру пятницы очередь уже насчитывала около 500 человек. Для обогрева людей был выделен автобус, тепловые пушки и кофемашины.