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Россияне не могут вылететь домой из-за задержки рейса "Бангкок - Уфа"

Автор:
Геннадий Подцепняк
Дата публикации:
11:36
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Российские туристы не могут вылететь из аэропорта Бангкока из-за задержки рейса до Уфы. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры из воздушной гавани.

По словам очевидца, у отдыхающих нет никакой информации о причинах задержки рейса: "Уже более двух часов информации никакой не дают," - пишет автор снимка. При этом, русскоговорящего представителя авиакомпании на месте нет.

Сообщается, что рейс выполняет авиакомпания "Икар". Предварительно рейс задержан на сутки, как информирует мобильный репортёр из Таиланда. "Обещали через полчаса расселить по гостиницам," - добавляет автор фото.
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Комментарии (1)

  • mreportertv
    11:37
    Уважаемый автор, к сожалению, 1-2 фотографии крайне малоинформативно для репортажа. Будет лучше, если Вам удастся снять видео. А происходящее прокомментировать в кадре или за кадром.
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