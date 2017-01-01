Россияне не могут вылететь домой из-за задержки рейса "Бангкок - Уфа"
- Автор:
- Геннадий Подцепняк
- Дата публикации:
- 11:36
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По словам очевидца, у отдыхающих нет никакой информации о причинах задержки рейса: "Уже более двух часов информации никакой не дают," - пишет автор снимка. При этом, русскоговорящего представителя авиакомпании на месте нет.
Сообщается, что рейс выполняет авиакомпания "Икар". Предварительно рейс задержан на сутки, как информирует мобильный репортёр из Таиланда. "Обещали через полчаса расселить по гостиницам," - добавляет автор фото.
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