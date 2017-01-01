Россияне не могут вылететь домой из-за задержки рейса "Бангкок - Уфа"

Автор: Геннадий Подцепняк Дата публикации: 11:36

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18 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196108

Российские туристы не могут вылететь из аэропорта Бангкока из-за задержки рейса до Уфы. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры из воздушной гавани.По словам очевидца, у отдыхающих нет никакой информации о причинах задержки рейса: "Уже более двух часов информации никакой не дают," - пишет автор снимка. При этом, русскоговорящего представителя авиакомпании на месте нет.Сообщается, что рейс выполняет авиакомпания "Икар". Предварительно рейс задержан на сутки, как информирует мобильный репортёр из Таиланда. "Обещали через полчаса расселить по гостиницам," - добавляет автор фото.