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Верблюд-парикмахер покоряет Интернет

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:42
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Видео, которое набирает популярность в соцсетях.

Этот верблюд не ходит в караванах. Потому что его призвание совсем другое. Открыл в себе талант парикмахера. Что и демонстрирует на селфи-камеру героини видео. Мусолит и жуёт её волосы. Лысой, к счастью, не оставил. Но укладку сделал весьма стильную. А она - и не возражала.

В принципе, удивляться - нечему. Животное-то - жвачное. С другой стороны, резцы у верблюдов - мощные. Так что - если бы вдруг разозлился и укусил - мало бы точно не показалось.
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