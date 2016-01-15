Верблюд-парикмахер покоряет Интернет
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:42
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Этот верблюд не ходит в караванах. Потому что его призвание совсем другое. Открыл в себе талант парикмахера. Что и демонстрирует на селфи-камеру героини видео. Мусолит и жуёт её волосы. Лысой, к счастью, не оставил. Но укладку сделал весьма стильную. А она - и не возражала.
В принципе, удивляться - нечему. Животное-то - жвачное. С другой стороны, резцы у верблюдов - мощные. Так что - если бы вдруг разозлился и укусил - мало бы точно не показалось.
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