Неизвестные ограбили фуру на ходу на дороге в Швеции
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:10
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- 29
Они ограбили фуру с дорогостоящими гаджетами - прямо на ходу. Двое парней забрались в прицеп из автомобиля, за рулём которого находился их соучастник. Один остался у створок, чтобы быстро обеспечить путь к отступлению. Другой в это время вскрывал коробки. Затем оба спрыгнули на капот легковушки. И забрались внутрь через люк.
В общем, схему явно отработали. Вот только и она, в конце концов, подвела. Сообщается, что аналогичное ограбление другого грузовика закончилось задержанием.
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