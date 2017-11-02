Поселок Дорожный Гурьевского района Калининградской области ушел под воду

Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео

Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке

Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Неизвестные ограбили фуру на ходу на дороге в Швеции

Неизвестные ограбили фуру на ходу на дороге в Швеции

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:10
  • 29
  • 0

Им бы в кино сниматься. Многие профессиональные каскадёры, наверное, позавидовали бы героям этого ролика, шведским преступникам.

Они ограбили фуру с дорогостоящими гаджетами - прямо на ходу. Двое парней забрались в прицеп из автомобиля, за рулём которого находился их соучастник. Один остался у створок, чтобы быстро обеспечить путь к отступлению. Другой в это время вскрывал коробки. Затем оба спрыгнули на капот легковушки. И забрались внутрь через люк.

В общем, схему явно отработали. Вот только и она, в конце концов, подвела. Сообщается, что аналогичное ограбление другого грузовика закончилось задержанием.
  • 29
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

7 0
15:08 | mreportertv
Удар молнии чуть не убил австралийца
61 0
13:32 | mreportertv
Апокалиптичное ДТП произошло на трассе в Южной Корее
126 0
09:18 | Василий Васильев
Комическое похищение запечатлели камеры наблюдения в Иркутске (ВИДЕО)
45 0
21.08 17:38 | Uwis
Техника для экологического надзора на Манежной площади
117 0
03.02 15:56 | mreportertv
Жители Швеции разрубили лёд и спасли провалившегося в воду лося