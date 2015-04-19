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Главная  /  Репортажи  /  Большой этнографический диктант прошёл в МПГУ

Большой этнографический диктант прошёл в МПГУ

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
13:16
  • 62
  • 1

3 ноября в Главном корпусе Московского педагогического государственного университета завершился Большой этнографический диктант.

Участникам выдали одинаковые по уровню сложности тестовые задания, которые состояли из двух частей: федеральных и региональных вопросов. В течение 45 минут нужно было выполнить 30 тестовых заданий. А затем студенты, школьники и один из учителей рассказали о сложности энтографического диктанта и как они готовились к нему.

Большой этнографический диктант – всероссийская акция, которая прошла в этот день на 2400 площадках. Участниками диктанта могли стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.


Интервью: Юлия Клыкова - учитель русского языка и литературы ГБОУ школа №1253.
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Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    13:59
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 13:57 http://www.mskagency.ru/materials/2720894 03.11.17
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