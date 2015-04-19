Большой этнографический диктант прошёл в МПГУ
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 13:16
-
- 62
Участникам выдали одинаковые по уровню сложности тестовые задания, которые состояли из двух частей: федеральных и региональных вопросов. В течение 45 минут нужно было выполнить 30 тестовых заданий. А затем студенты, школьники и один из учителей рассказали о сложности энтографического диктанта и как они готовились к нему.
Большой этнографический диктант – всероссийская акция, которая прошла в этот день на 2400 площадках. Участниками диктанта могли стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.
Интервью: Юлия Клыкова - учитель русского языка и литературы ГБОУ школа №1253.
- 62
Комментарии (1)