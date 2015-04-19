Большой этнографический диктант прошёл в МПГУ

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 13:16

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62 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196113

3 ноября в Главном корпусе Московского педагогического государственного университета завершился Большой этнографический диктант.Участникам выдали одинаковые по уровню сложности тестовые задания, которые состояли из двух частей: федеральных и региональных вопросов. В течение 45 минут нужно было выполнить 30 тестовых заданий. А затем студенты, школьники и один из учителей рассказали о сложности энтографического диктанта и как они готовились к нему.Большой этнографический диктант – всероссийская акция, которая прошла в этот день на 2400 площадках. Участниками диктанта могли стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.Интервью: Юлия Клыкова - учитель русского языка и литературы ГБОУ школа №1253.