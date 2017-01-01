"Летающие" горшки с цветами чуть не убили прохожих в Электростали

Автор: Светлана Кузьмина Дата публикации: 15:00

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13 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196114

Эти кадры снял мобильный репортёр из подмосковной Электростали.Автор видео стал очевидцем того, как один из жителей многоэтажки стал выбрасывать из окна горшки с цветами. При этом, как сообщает свидетель, совершенно не заботился о безопасности окружающих. "Мужчина по счастливой случайности не попал в строителя, который вёл ремонтные работы в подъезде, и по проезжающей мимо машине" - пишет автор видео."На вопросы о безопасности прохожих и уборке территории внятного ответа ярый "ненавистник цветов" не дал," - сообщает мобильный репортёр. По предположению очевидцев, метатель горшков находился в состоянии алкогольного опьянения.