"Летающие" горшки с цветами чуть не убили прохожих в Электростали
- Автор:
- Светлана Кузьмина
- Дата публикации:
- 15:00
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Автор видео стал очевидцем того, как один из жителей многоэтажки стал выбрасывать из окна горшки с цветами. При этом, как сообщает свидетель, совершенно не заботился о безопасности окружающих. "Мужчина по счастливой случайности не попал в строителя, который вёл ремонтные работы в подъезде, и по проезжающей мимо машине" - пишет автор видео.
"На вопросы о безопасности прохожих и уборке территории внятного ответа ярый "ненавистник цветов" не дал," - сообщает мобильный репортёр. По предположению очевидцев, метатель горшков находился в состоянии алкогольного опьянения.
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