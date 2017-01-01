Апокалиптичное ДТП произошло на трассе в Южной Корее
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:32
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- 61
Началось всё с того, что водитель фуры потерял управление своим транспортным средством и врезался в отбойник. Сразу после этого большегруз зацепил и вытолкнул на другую полосу внедорожник. А потом - загорелся и взорвался. Точнее - превратился в настоящий огненный шар и поднял в воздух столб чёрного дыма - высотой с многоэтажный дом.
Шансов спастись у дальнобойщика - не было. Он погиб на месте. Всего же жертвами аварии, как сообщается, стали четыре человека.
- 61
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