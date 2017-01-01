Поселок Дорожный Гурьевского района Калининградской области ушел под воду

Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео

Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке

Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Апокалиптичное ДТП произошло на трассе в Южной Корее

Апокалиптичное ДТП произошло на трассе в Южной Корее

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:32
  • 61
  • 0

Жуткое и в то же время зрелищное ДТП попало на видео на одной из трасс Южной Кореи.

Началось всё с того, что водитель фуры потерял управление своим транспортным средством и врезался в отбойник. Сразу после этого большегруз зацепил и вытолкнул на другую полосу внедорожник. А потом - загорелся и взорвался. Точнее - превратился в настоящий огненный шар и поднял в воздух столб чёрного дыма - высотой с многоэтажный дом.

Шансов спастись у дальнобойщика - не было. Он погиб на месте. Всего же жертвами аварии, как сообщается, стали четыре человека.
  • 61
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

882 1
08:11 | denis947
Водитель сгорел заживо в ДТП на Нагатинской набережной в Москве
54 0
14:39 | mreportertv
Телефон взорвался в руках у девушки в Воронеже
44 0
01.11 12:40 | mreportertv
В Китае вспыхнул грузовик со сжиженным газом
29 0
13:10 | mreportertv
Неизвестные ограбили фуру на ходу на дороге в Швеции
94 0
17.10 14:45 | mreportertv
Пожар на судне произошёл в порту Пусана