Выставка народно-прикладного искусства республики Якутия открылась на станции метро «Воробьёвы горы»

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 14:06

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3 ноября, на станции «Воробьевы горы» Сокольнической линии открылась выставка народно-прикладного искусства республики Якутия. Мероприятие проходит в рамках Дней Якутии в Москве, посвященных 385-летию вхождения Якутии в состав России. В экспозиции выставки – национальные украшения, богато расшитые костюмы, великолепные ювелирные изделия, расписные шкатулки, предметы домашнего быта и другие изделия народного искусства, в которых наиболее ярко проявился самобытный, исконно якутский стиль.