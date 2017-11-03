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Выставка народно-прикладного искусства республики Якутия открылась на станции метро «Воробьёвы горы»

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
14:06
  • 72
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3 ноября, на станции «Воробьевы горы» Сокольнической линии открылась выставка народно-прикладного искусства республики Якутия. Мероприятие проходит в рамках Дней Якутии в Москве, посвященных 385-летию вхождения Якутии в состав России. В экспозиции выставки – национальные украшения, богато расшитые костюмы, великолепные ювелирные изделия, расписные шкатулки, предметы домашнего быта и другие изделия народного искусства, в которых наиболее ярко проявился самобытный, исконно якутский стиль.

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Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    15:38
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 15:34 http://www.mskagency.ru/materials/2720952 03.11.17
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