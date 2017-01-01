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Пожар произошёл на фабрике в Переславле-Залесском (ВИДЕО)

Автор:
sergeyka19
Дата публикации:
14:24
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Пожар произошёл в Ярославской области, в Переславле-Залесском, в пятницу утром. Мобильный репортёр прислал кадры с места ЧП.

Как сообщает ГУ МЧС по Ярославской области, возгорание случилось в электрощитовой складского помещения на территории ООО «Лесная Сказка-Центр». Как видно на кадрах, в небо поднималось огромное облако серого дыма. Оно виднелось на расстоянии километров. Для борьбы с огнём на место прибыли сотрудники МЧС. По словам очевидцев, пожарным удалось локализовать возгорание.

Информация о причинах ЧП, а также о пострадавших в результате возгорания - пока неизвестна.
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