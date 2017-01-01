Телефон взорвался в руках у девушки в Воронеже
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:39
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Это видео сняла камера наблюдения. Внезапная вспышка и клубы дыма. Девушка открыла дверь, но из машины так и не вышла - судя по всему, была в шоке. На помощь ей поспешил сотрудник заправки.
Сообщается, что она получила ожоги лица и рук. Ну а пользователи тем временем спорят в комментариях, что за телефон взорвался. Словесная перепалка разгорелась между поклонниками двух популярных брендов.
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