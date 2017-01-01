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Телефон взорвался в руках у девушки в Воронеже

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:39
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Кадры, взорвавшие сеть. На одной из АЗС Воронежа у пассажирки автомобиля вспыхнул в руках смартфон.

Это видео сняла камера наблюдения. Внезапная вспышка и клубы дыма. Девушка открыла дверь, но из машины так и не вышла - судя по всему, была в шоке. На помощь ей поспешил сотрудник заправки.

Сообщается, что она получила ожоги лица и рук. Ну а пользователи тем временем спорят в комментариях, что за телефон взорвался. Словесная перепалка разгорелась между поклонниками двух популярных брендов.

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