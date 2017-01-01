Спецгашение почтовой марки в честь 50-летия Останкинской телебашни

Автор: denis947 Дата публикации: 16:05

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22 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196123

3 ноября, в преддверии 50-летия Останкинской телебашни, на смотровой площадке башни состоялась торжественная церемония гашения юбилейной почтовой марки.Останкинская телебашня появится на почтовой марке уже в четвертый раз. На юбилейной марке будут изображены сама башня, сияющая лучами праздничной подсветки, и здание телецентра «Останкино», которое построили одновременно с башней. Башня и телецентр будут изображены со стороны Останкинского пруда. На марке фон вечернего неба украсит число 50. Тираж марки составит 60 тысяч экземпляров. До конца года марка поступит во все почтовые отделения Москвы.Останкинская телебашня была введена в эксплуатацию 5 ноября 1967 года. Башня транслирует телевизионный и радиосигнал в Москве и Московской области в радиусе 100-120 км.Вместе с тем Останкинская телебашня активно развивается в туристической сфере. За полвека смотровую площадку на высоте 337 метров и высотный ресторан башни посетили более 10 млн человек. Помимо церемонии спецгашения марки журналисты смогли увидеть Москву со смотровых площадок на высоте 337 и 85 метров и посмотреть на «мышцы» башни – 149 тросов, поддерживающих устойчивость сооружения.