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Главная  /  Репортажи  /  В ГМИИ им. А.С Пушкина произошел пожар

В ГМИИ им. А.С Пушкина произошел пожар

Автор:
tim777
Дата публикации:
16:14
  • 79
  • 1

3 ноября днём в одном из здании Государаственного музея изобразительных искусств им. А.С Пушкина произошел пожар. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений с крыши здания валил густой дым. Из здания было эвакуировано 30 человек. Предположительно очаг возгорания находился в системе вентиляции. В настоящее время тушение пожара продолжается. Площадь пожара уточняется. Движение транспорта по улице Волхонка перекрыто.

  • 79
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    17:09
    АГН в 16:29: http://www.mskagency.ru/materials/2720994, по М24 3.11.17 в 17:00.
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