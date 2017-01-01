В ГМИИ им. А.С Пушкина произошел пожар
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 16:14
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3 ноября днём в одном из здании Государаственного музея изобразительных искусств им. А.С Пушкина произошел пожар. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений с крыши здания валил густой дым. Из здания было эвакуировано 30 человек. Предположительно очаг возгорания находился в системе вентиляции. В настоящее время тушение пожара продолжается. Площадь пожара уточняется. Движение транспорта по улице Волхонка перекрыто.
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