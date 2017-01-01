Обстановка у Re:Store на Тверской: iPhone X продают с рук

Автор: vlad67 Дата публикации: 16:18

29

29 0

Сегодня утром начались продажи новой модели IPhone X. Желающие приобрести новинку занимали очередь за неделю до старта продаж. Спустя несколько часов после начала людей возле магазина стало значительно меньше. Однако, те, кто купил телефон ради дальнейшей перепродажи ищут покупателей перед входом в магазин. Двое молодых людей держали табличку из картона. В их руках 4 по счёту телефон, проданный в России.