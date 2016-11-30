Обстановка на улице Волхонка, где произошло возгорание кровли одного из зданий музея им. Пушкина

Автор: Uwis Дата публикации: 16:48

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Обстановка на улице Волхонка, где произошло возгорание кровли одного из зданий музея им. Пушкина.