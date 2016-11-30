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Обстановка на улице Волхонка, где произошло возгорание кровли одного из зданий музея им. Пушкина

Автор:
Uwis
Дата публикации:
16:48
  • 22
  • 0

Обстановка на улице Волхонка, где произошло возгорание кровли одного из зданий музея им. Пушкина.

  • 22
  • 0

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