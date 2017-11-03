Ликвидация пожара в ГМИИ им. А. Пушкина с высоты птичьего полета
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 16:46
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- 42
Ликвидация пожара в ГМИИ им. А. Пушкина с высоты птичьего полета. В 16:00 возгорание на ул. Волхонка, д. 10 ликвидировано», - рассказал собеседник агентства. Ранее в отделе личных коллекций ГМИИ им. А.Пушкина произошло частичное обрушение кровли из-за пожара. Как рассказал источник Агентства «Москва» в экстренных службах, под кровлей музея горел утеплитель и стекловата. Площадь пожара составила около 40 кв. м. Художественным ценностям угрозы нет, добавил он.
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