Ликвидация пожара в ГМИИ им. А. Пушкина с высоты птичьего полета

Автор: denis947 Дата публикации: 16:46

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Ликвидация пожара в ГМИИ им. А. Пушкина с высоты птичьего полета. В 16:00 возгорание на ул. Волхонка, д. 10 ликвидировано», - рассказал собеседник агентства. Ранее в отделе личных коллекций ГМИИ им. А.Пушкина произошло частичное обрушение кровли из-за пожара. Как рассказал источник Агентства «Москва» в экстренных службах, под кровлей музея горел утеплитель и стекловата. Площадь пожара составила около 40 кв. м. Художественным ценностям угрозы нет, добавил он.