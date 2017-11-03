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Главная  /  Репортажи  /  Ликвидация пожара в ГМИИ им. А. Пушкина с высоты птичьего полета

Ликвидация пожара в ГМИИ им. А. Пушкина с высоты птичьего полета

Автор:
denis947
Дата публикации:
16:46
  • 42
  • 1

Ликвидация пожара в ГМИИ им. А. Пушкина с высоты птичьего полета. В 16:00 возгорание на ул. Волхонка, д. 10 ликвидировано», - рассказал собеседник агентства. Ранее в отделе личных коллекций ГМИИ им. А.Пушкина произошло частичное обрушение кровли из-за пожара. Как рассказал источник Агентства «Москва» в экстренных службах, под кровлей музея горел утеплитель и стекловата. Площадь пожара составила около 40 кв. м. Художественным ценностям угрозы нет, добавил он.

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Комментарии (1)

  • tim777
    17:10
    По М24 3.11.17 в 17:00.
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