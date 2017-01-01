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Автобусная остановка "Библиотека имени Ленина" не будет работать 4-го ноября из-за мероприятия в Манеже

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
17:13
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Остановка «Метро “Библиотека имени Ленина”» не будет работать 4 ноября с 06:30 до окончания мероприятий, которые пройдут в этот день в Манеже. Здесь не будут останавливаться автобусы М1, М2, М3, М6, М27, № 144, следующие по Моховой улице к Охотному Ряду. 4 ноября Москва отметит День народного единства. Его учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. С 4 по 6 ноября в городе пройдет фестиваль, гостей которого ждут товары со всей России, выступления артистов, мастер-классы и выставки.

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