Ко Дню Народного Единства в Москве фасады зданий украсили флагами

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 17:38

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3 ноября в преддверии Дня Народного Единства в столице украсили флагами все фасады жилых домов и административных зданий.