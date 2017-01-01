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Ко Дню Народного Единства в Москве фасады зданий украсили флагами

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
17:38
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3 ноября в преддверии Дня Народного Единства в столице украсили флагами все фасады жилых домов и административных зданий.

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