Поселок Дорожный Гурьевского района Калининградской области ушел под воду

Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео

Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке

Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Обстановка у музея А. Пушкина в вечерние часы

Обстановка у музея А. Пушкина в вечерние часы

Автор:
Sargo
Дата публикации:
17:37
  • 18
  • 0

Обстановка у музея А. Пушкина, где произошло возгорание кровли.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

8 0
18:56 | denis947
Женщину и двух детей сбил автомобиль такси на Балаклавском проспекте
22 0
16:48 | Uwis
Обстановка на улице Волхонка, где произошло возгорание кровли одного из зданий музея им. Пушкина