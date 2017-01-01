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Главная  /  Репортажи  /  Строящееся здание театра "Et Cetera" под руководством артиста Александра Калягина

Строящееся здание театра "Et Cetera" под руководством артиста Александра Калягина

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
17:56
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В новом здании театра Et Cetera под руководством артиста Александра Калягина началась чистовая отделка помещений, сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы. «В новом здании театра Et Cetera под руководством А.Калягина строители приступили к чистовой отделке помещений, устройству подвесных потолков. Кроме этого, завершаются фасадные работы. На объект уже поставлено необходимое технологическое оборудование, до середины декабря мы планируем завершить его монтаж. Полностью работы по строительству второй очереди театра завершатся в следующем году», - приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.

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