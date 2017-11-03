Поехали! Станции метро «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» открыли для пассажиров на день раньше

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 17:54

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3 ноября, на день раньше запланированного срока и после завершения необходимых проверок, связанных с безопасностью движения, для пассажиров открылись станции «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии. Перерыв в их работе был необходим для присоединения строящейся Кожуховской линии в районе станции «Лермонтовский проспект». Для удобства пассажиров на станциях метро «Выхино» и «Кузьминки» постоянно работали все кассовые окна. Дополнительно на 5 станциях метро была организована работа мобильных касс по продаже билетов на одну поездку, в часы пиковых нагрузок сотрудники метрополитена раздавали бесплатные билеты. Бесплатно жители могли также добраться на пригородных электричках со станций Панки, Люберцы-1, Ухтомская и Косино. В любое время пассажиры могли обратиться за помощью к дежурным сотрудникам Транспортного комплекса у закрытых и действующих станций метро, которые объясняли, как сориентироваться и подробно сообщали о схеме работы общественного транспорта. Учитывая холодную погоду у станций метро «Выхино» и «Кузьминки» пассажирам бесплатно раздавали горячий чай. Всего в период с 28 октября по 3 ноября было бесплатно роздано 4,3 тысячи литров чая. Во время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии сотрудники метрополитена провели огромный объем профилактических и ремонтных работ на закрытых станциях. Проведен осмотр эскалаторов, проверка путевой инфраструктуры, приняты профилактические меры для предотвращения ее износа, приведены в порядок лестничные марши и стены подуличных переходов и станций, промыты навигационные элементы, отремонтированы светильники.