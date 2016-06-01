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Москва с высоты 340 метров

Автор:
denis947
Дата публикации:
18:04
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Виды Москвы с высоты 340 метров. Открытая смотровая площадка Останкинской телебашни.

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