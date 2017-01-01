Праздничная подсветка украсила медиа-фасады в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 20:44

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Праздничная подсветка ко Дню народного единства украшает здания в центре Москвы с 3 по 6 ноября. На медиафасадах появилась картина художника Михаила Скотти «Минин и Пожарский, а также изображение памятника героям 1612 г., установленного на Красной площади. На фасаде Центрального телеграфа и 40 цифровых билбордах в эти дни будут демонстрироваться праздничные видеооткрытки