В центре Москвы начали украшать фасады зданий к Новому году

Автор: Uwis Дата публикации: 00:28

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В центре Москвы начали украшать фасады зданий к Новому году: один из домов на улице Пречистенка уже засиял золотыми мигающими огнями.