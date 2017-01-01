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В центре Москвы начали украшать фасады зданий к Новому году

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:28
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В центре Москвы начали украшать фасады зданий к Новому году: один из домов на улице Пречистенка уже засиял золотыми мигающими огнями.

  • 4
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