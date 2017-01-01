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Главная  /  Репортажи  /  Женщина с ребенком пострадали в результате ДТП на Смоленской набережной

Женщина с ребенком пострадали в результате ДТП на Смоленской набережной

Автор:
tim777
Дата публикации:
02:04
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В ночь с 3 на 4 ноября в центре Москвы произошло ДТП. На Смоленской набережной столкнулись внедорожник "Тойота Ленд Крузер" и а/м "Ситроен". Водитель а/м "Ситроен" двигаясь по Смоленской набережной в районе дома №2 стал совершать левый поворот для движения в сторону Бородинского моста. В этот момент в его автомобиль врезался внедорожник "Тойота, двигавшийся во встречном направлении. От мощного удара внедоропник отбросило к обочине, а а/м "Ситроен" несколько раз развернуло вокруг своей оси и отбросило в сторону. В результате ДТП в салоне "Ситроен" оказался зажат один человек. Выбраться из салона ему помогли спасатели. В аварии пострадали три человека. С многочисленными травмами и ушибами в больницы были госпитализированы женщина и ребенок. Третьему пострадавшему медицинскую помощь оказали на месте происшествия. По предварительным данным ДТП произошло из-за невнимательности водителя а/м "Ситроен", который при совершении маневра не пропустил встречный транспорт. В окончательных причинах ДТП предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

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