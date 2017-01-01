Работы по высадке деревьев на Зубовском бульваре

Автор: tim777 Дата публикации: 02:07

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В ночные часы в центре Москвы на участке Садового кольца в районе Зубовского бульвара начались работы по высадке деревьев. На специальноподготовленных площадках засыпается грунт и с помощью крана-манипулятора производится переноска деревьев с их последующей высадкой. В производстве работ участвуют несколько бригад рабочих. Зона проведения работ огорожена специальными конусами и предупреждающими знаками.