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Последние приготовления перед началом празднования Дня народного единства

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
11:15
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Все площадки начнут свою работу уже скоро, а пока идут последние приготовления к празднованию Дня народного единства.

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