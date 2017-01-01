Поселок Дорожный Гурьевского района Калининградской области ушел под воду

Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео

Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке

Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Выступление музыканта со скрипкой на площадке проекта «Музыка в метро» на станции «Лужники»

Выступление музыканта со скрипкой на площадке проекта «Музыка в метро» на станции «Лужники»

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
13:09
  • 36
  • 0

4 ноября, музыканты и артисты проекта «Музыка в метро» и железнодорожники приготовили для пассажиров приятный сюрприз. На площадке проекта «Музыка в метро» станции «Лужники» Московского центрального кольца выступил музыкант со скрипкой. Музыкант исполнил для всех присутствующих всеми известные мелодии. Также ожидается выступление участников на станциях «Кутузовская» и «Деловой центр» Московского центрального кольца. Проект «Музыка в метро» был запущен весной 2016 года. Его цель - обеспечить качественную живую музыку в Московском метрополитене. Музыканты-участники проекта выступают каждый день на различных площадках станций метро с 10:00 до 22:00, кроме часов пик. В настоящее время в проекте более 200 участников. Интервью: Владимир Семибраков - скрипач проекта «Музыка в метро».

  • 36
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

10 0
14:52 | Sargo
Русский марш проходит на Октябрском поле
64 0
22.10 20:20 | Leobr
Концерт вокальной музыки в Тихвине 22 октября 2017 года
30 0
01:12 | Sargo
Интервал движения поездов на МЦК 6 ноября с 12:40 до 19:00 составит пять минут