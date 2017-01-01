Выступление музыканта со скрипкой на площадке проекта «Музыка в метро» на станции «Лужники»

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 13:09

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4 ноября, музыканты и артисты проекта «Музыка в метро» и железнодорожники приготовили для пассажиров приятный сюрприз. На площадке проекта «Музыка в метро» станции «Лужники» Московского центрального кольца выступил музыкант со скрипкой. Музыкант исполнил для всех присутствующих всеми известные мелодии. Также ожидается выступление участников на станциях «Кутузовская» и «Деловой центр» Московского центрального кольца. Проект «Музыка в метро» был запущен весной 2016 года. Его цель - обеспечить качественную живую музыку в Московском метрополитене. Музыканты-участники проекта выступают каждый день на различных площадках станций метро с 10:00 до 22:00, кроме часов пик. В настоящее время в проекте более 200 участников. Интервью: Владимир Семибраков - скрипач проекта «Музыка в метро».