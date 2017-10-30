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Главная  /  Репортажи  /  Ураган в городе Арсеньев снес с крыши листы утеплителя

Ураган в городе Арсеньев снес с крыши листы утеплителя

Автор:
Bar-777
Дата публикации:
19:57
  • 19
  • 0

Крышу заложили утеплителем, подул сильный ветер и все сдуло....

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

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