Поселок Дорожный Гурьевского района Калининградской области ушел под воду

Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео

Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке

Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Укладка асфальта в грязь в городе Уфе Республики Башкортостан

Укладка асфальта в грязь в городе Уфе Республики Башкортостан

Автор:
albtg123
Дата публикации:
03:06
  • 12
  • 0

Укладка асфальта в грязь в городе Уфе Республики Башкортостан.

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Энтузиастов, д. 6



  • 12
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

71 0
02.11 14:09 | Artem Hlopin
В Подмосковье обнаружили пешеходный переход, который ведёт в канавы и кусты
16 0
02:52 | Afishi
Миклухо Маклай из Садов Прионья сливал ЖБО в пруд и на дорогу
109 0
30.10 12:53 | Aleksandr-Ufa
Ремонт дорог "по-русски" возмутил жителей Уфы (ВИДЕО)
55 0
30.10 15:05 | SerSh
В Башкирии во время экспедиции встретили медведя
80 0
26.09 23:14 | Дмитрий
Ямочный ремонт дорожного покрытия в городе Коврове Владимирской области