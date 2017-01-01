"Русский марш" прошёл в столичном районе Люблино

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 16:24

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4 ноября в районе Люблино по улице Перерва прошёл "Русский марш". Заявленное количество участников марша должно было составлять десять тысяч человек, но в связи со вчерашними задержаниями и запретами на некоторые виды баннеров, 4 партии из 5 отказались в участии в марше. С утра 4 ноября был задержан сотрудниками ФСБ секретарь партии нацианалистов Андрей Петровский, а во время шествия сотрудники ОМОНа зедержали соратника партии Константина Филина. Порядок на мероприятии обеспечивали сотрудники ОМОНа, полиции, Росгвардии и военнослужащие