На День народного единства в Люблино повесили перевёрнутый флаг РФ

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 16:26

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На фасаде жилого дома по улице Новороссийская, 34 на День народного единства повесили флаг РФ в перевёрнутом виде.