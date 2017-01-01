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На День народного единства в Люблино повесили перевёрнутый флаг РФ

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
16:26
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На фасаде жилого дома по улице Новороссийская, 34 на День народного единства повесили флаг РФ в перевёрнутом виде.

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