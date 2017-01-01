Фрагмент интерактивного спектакля “Открытие Сибири”

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16:42

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Интерактивный спектакль “Открытие Сибири” прошел на Тверской площади, это знакомство с народами Сибири , с их народными костюмами.