Поселок Дорожный Гурьевского района Калининградской области ушел под воду

Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео

Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке

Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Празднование Дня народного единства на Тверской площади

Празднование Дня народного единства на Тверской площади

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:53
  • 17
  • 0

В День народного единства на Тверской площади можно послушать концерт народов Сибирии, изучить выставку народных костюмов.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

6 0
18:47 | Sargo
В Сокольниках стартовала выставка мототехники «Мотозима-2017»
22 0
16:22 | Иринка
День народного единства в Липецке, видео