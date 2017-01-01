Миклухо Маклай из Садов Прионья сливал ЖБО в пруд и на дорогу
- Автор:
- Afishi
- Дата публикации:
- 02:52
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- 15
Миклухо Маклай вызвал охрану. Заявили все (водителей и охрана), что это частная собственность (в лесу). Отъехали и опять эта машина встретилась нам, сливала ЖБО у нас на дороге. Потом никто не поверит, что там все так чисто и что это просто вода лилась!
Машина безопасности долго преследовала нашу машину.
Россия, Волгоградская область, Городищенский район, посёлок Сады Придонья
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