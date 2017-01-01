Миклухо Маклай из Садов Прионья сливал ЖБО в пруд и на дорогу

Автор: Afishi Дата публикации: 02:52

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15 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196206

Приехал я в хутор Паньшино, недавно собрал там хорошие грибы. Рассказали, что там и рыбы вкусные. Смотрю, машина стоит у пруда и сливает отходы. Спросил, как тут с природой, говорит здесь есть и утка и куропатка. Начал врать, что звать его Миклухо Маклай и это "Сады Придонья" сюда его послала почву пачкать!Миклухо Маклай вызвал охрану. Заявили все (водителей и охрана), что это частная собственность (в лесу). Отъехали и опять эта машина встретилась нам, сливала ЖБО у нас на дороге. Потом никто не поверит, что там все так чисто и что это просто вода лилась!Машина безопасности долго преследовала нашу машину.Россия, Волгоградская область, Городищенский район, посёлок Сады Придонья