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В серьёзном ДТП на МКАД пострадал 1 человек

Автор:
Max_019
Дата публикации:
19:09
  • 223
  • 3

На МКАД автомобиль Вольво врезался в остановившийся на обочине ЗиЛ. Пострадал 1 человек-из легкового автомобиля. Госпитализирован вертолётом МАЦ.

  • 223
  • 3

Комментарии (3)

  • alextsaryev99
    20:32
    Репортаж показан по ТК "Москва 24" в 20:30 04.11.17
  • Max_019
    22:22
    Эфирная копия М24: https://www.m24.ru/videos/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/04112017/158968.
  • Max_019
    22:23
    АГН в 19:38: http://www.mskagency.ru/materials/2721208.
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