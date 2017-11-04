В серьёзном ДТП на МКАД пострадал 1 человек

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На МКАД автомобиль Вольво врезался в остановившийся на обочине ЗиЛ. Пострадал 1 человек-из легкового автомобиля. Госпитализирован вертолётом МАЦ.