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В музей Пушкина собралась очередь из любителей искусства

Автор:
tim777
Дата публикации:
22:13
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В рамках акции "Ночь искусств" в столице в эти дни распахнули двери ценителям прекрасного многочисленные учреждения культуры. Всероссийская акция включает в себя большую программу мероприятий, которая проходит в известных музеях, театрах, выставочных комплексах, библиотеках и других учреждениях. В центре Москвы на Волхонке на встречу с искусством собралась очередь в музей Пушкина.

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