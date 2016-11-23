В музей Пушкина собралась очередь из любителей искусства

Автор: tim777 Дата публикации: 22:13

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В рамках акции "Ночь искусств" в столице в эти дни распахнули двери ценителям прекрасного многочисленные учреждения культуры. Всероссийская акция включает в себя большую программу мероприятий, которая проходит в известных музеях, театрах, выставочных комплексах, библиотеках и других учреждениях. В центре Москвы на Волхонке на встречу с искусством собралась очередь в музей Пушкина.