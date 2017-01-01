Железнодорожный музей России, С-Петербург: аншлаг первых дней работы

Автор: Leobr Дата публикации: 00:53

20

20 0

20

20 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196215

Фактически построен заново и открыт 30 октября 2017 года, к 180-летию железных дорог России. Находится по соседству с Балтийским вокзалом в Санкт-Петербурге, работает с 10.30 до 17.30 кроме понедельника и вторника. До конца года для всех вход бесплатный. 6 и 7 ноября 2017 года выходной. Все экспонаты натуральные и в основном находятся в новом павильоне - их можно осматривать со всех сторон, а также сверху с галереи, один паровоз даже снизу и побывать в кабине машиниста. Бестопочный паровоз, ракетный поезд, опытный российский скоростной поезд "Сокол" (построен в г. Тихвин), железнодорожная артиллерийская установка, вагон-холодильник для перевозки сибирского масла... это только часть экспонатов. Как кто то сказал - железнодорожный "Эрмитаж" (но в разы больше даже эта первая очередь). И из сайта музея: "Музейный комплекс расположен на огромной территории. Есть два корпуса — здание старого паровозного депо и эффектный современный корпус. Корпуса соединены подвесным мостом в единое пространство.Маршруты экскурсий проходят через коллекцию редких и легендарных паровозов, тепловозов, электровозов, вагонов и другой железнодорожной техники.Исторические артефакты соседствуют с действующими моделями, интерактивными инсталляциями и залами для временных выставок, образуя необычное и увлекательное музейное пространство.Наш музей это прекрасная площадка для современных образовательных программ, детских мероприятий, лекций и показов тематического кино.Мы надеемся, что наш музей станет тем самым местом, где взрослые и дети узнают много нового об истории железных дорог и рельсового транспорта, о железнодорожных профессиях, современных и устаревших технологиях. ... Музей будет притягательным парком развлечений, любимым местом отдыха для всей семьи."