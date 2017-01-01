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Москвичи и гости столицы отметили "День народного единства" в парке "Зарядье"

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
03:02
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В День народного единства, 4 ноября, посетители «Зарядья» перенеслись в атмосферу XVII века. На территории парка можно повстречать московских стрельцов, одетых в кафтаны, сапоги и шапки с меховыми околышами, как это было принято четыре столетия назад. Представители стрелецкого войска патрулируют «Зарядье» и помогают гостям не заблудиться. Гости сумеют рассмотреть их форму и вооружение, смоделированное по образцу настоящих пик и бердышей (топоров с искривленным наподобие полумесяца лезвием, насаженным на длинную рукоять. — Прим. mos.ru). Со стрельцами можно сделать селфи на фоне парка. А в павильоне «Медиацентр» фотосессию можнотустроить на царском троне. Здесь же гости могут сфотографироваться с актерами в костюмах эпохи Бориса Годунова. В павильоне «Заповедное посольство» демонстрируют книгопечатный станок. Мастер и его подмастерье рассказывает об издании первых книг на Руси и технологии их производства. Кроме того, они помогают напечатать на станке лубок — гравюры на дощечке или бумаге, которые можно будет забрать с собой на память. Там же полковой писарь обучает гостей приемам письма полууставом (форма кириллицы, сложившаяся в XV веке. — Прим. mos.ru). Каждый сможет испытать свои навыки с помощью пера и чернил. Текст взят с портала Wi-Fi.ru (Отредактирован частично).

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